９日、荊州文物保護センターで、文化財の写真を確認する職員。（荊州＝新華社記者／杜子璇）【新華社荊州1月18日】中国湖北省荊州（けいしゅう）市の荊州文物保護センターはここ数年、有機質文化財の保護技術の革新と応用に力を入れ、文化財を収集から保存、展示、日常管理に至るライフサイクル全体で守る理念に基づき、包括的な保護に努めてきた。竹や木に文字を記した簡牘（かんどく）や木漆器、織物などの有機質文化財