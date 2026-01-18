１４日、第５２回ハルビン氷灯芸術遊園会の会場で氷の彫刻を鑑賞する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン1月18日】中国黒竜江省ハルビン市の兆麟公園では現在、「第52回ハルビン氷灯芸術遊園会」（氷灯祭り）が開催中で、多くの観光客や市民でにぎわっている。会場には300カ所以上に氷雪彫刻の展示があり、使用された氷は約2300立方メートル、雪は約800立方メートルに上る。１４日、第５２回ハルビン氷灯芸