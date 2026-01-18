俳優の木ノ本嶺浩（36）と辻しのぶ（57）が18日、都内で行われたW主演映画「メモリードア」（監督・脚本加藤悦生）の公開記念舞台あいさつに出席した。本作は現代社会が抱える「認知症」「ヤングケアラー」「人間の尊厳」をテーマに、若年性認知症と向き合う女性と、親の言うままに生きてきた青年の純愛を切なくも温かな視点で描いた物語。エリートサラリーマン役を演じた木ノ本は、相手役の辻について「本当に大好きな大先輩