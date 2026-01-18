家族らが介護が必要になった際の対応などについて学べるボードゲームやカードゲームが登場している。高齢化が進む中、幅広い世代に介護を疑似体験してもらい、将来不安を減らす狙いがある。（山田朋代）昨年１２月、すごろく形式のボードゲーム「カイゴクエスト」の体験会が、東京都内で開かれた。プレーヤーは介護する人とされる人の２人１組で、サイコロを振りながら、自立期、介護期、終末期などに分かれたステージを進む。