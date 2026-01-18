2月16日（現地時間15日、日付は以下同）に開催される「NBAオールスター2026」。今年はロサンゼルス・クリッパーズの本拠地であるインテュイット・ドームで行われ、目玉イベントであるオールスターゲームでは「チーム世界vsチームアメリカ」のフォーマットが採用されることとなった。 1月7日に公開されたファン投票の途中経過では、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼ