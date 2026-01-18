高齢の方や要介護者の方が自身に合った介護サービスを受け、自立した生活を送るために不可欠なのがケアプラン（介護サービス計画）です。しかし、「ケアプランって何？」「誰がどのように作るの？」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。 本記事では介護のケアプランについて以下の点を中心に紹介します。 介護のケアプランとは 介護のケアプランの作成方法 介護のケアプラン作成時の注意点 介護のケア