ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年1月18日（日）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 132 - 116 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ロサンゼルス・レイカーズがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォータ&#