ノーベル平和賞のメダルを贈呈 それでもトランプ大統領は…満面の笑みを浮かべるトランプ大統領。その理由は、ノーベル平和賞のメダルを贈られたからです。贈ったのは、ベネズエラの野党指導者マチャド氏。敵対するマドゥロ大統領を排除したトランプ氏の「自由への献身」を称えたと語りました。――トランプ大統領との会談は？ベネズエラ野党指導者 マチャド氏「とても良かったです」マチャド氏は、ベネズエラの政権移行に向け協力