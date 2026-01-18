ロシア軍によるエネルギー施設への攻撃を受け、深刻な電力不足に直面する中、ウクライナのゼレンスキー大統領は17日、電力の輸入拡大の必要性を訴えました。ゼレンスキー大統領は17日、電力の輸入拡大と追加の発電設備の入手を、可能な限り迅速に進める必要があると主張しました。ウクライナでは、ロシア軍によるエネルギー施設への攻撃が相次いでいて、国営ガス会社は17日、過去1週間で天然ガス施設への攻撃は6回に上ったと発表し