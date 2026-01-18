早期に解散する意向を示した高市総理。解散をめぐっては、常に総理の「専権事項」や「伝家の宝刀」だとされますが、その法的な根拠はどこにあるのでしょうか。【写真を見る】解散は総理の「専権事項」・”伝家の宝刀”？根拠はあいまい“7条解散”本当に「国民のため」？【サンデーモーニング】解散は総理の「専権事項」？一気に、選挙戦モードに突入した永田町。19日、高市総理は「衆議院の解散」を正式に表明する見通しです