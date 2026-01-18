高市首相が２３日召集の通常国会で衆院を解散した場合、公示は最短で２７日となる日程が有力だ。「真冬の超短期決戦」が見込まれ、秋田県内各地の選挙管理委員会は、大雪を想定し、ポスター掲示板を減らすなど雪対策の検討を始めている。投票率低下も懸念され、期日前投票の利用を呼びかける。掲示板豪雪地帯の横手市は、掲示板を約３００か所に設置する予定だが、除雪作業で運ばれた雪が山積みになっている場所もあるという。