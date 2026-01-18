Photo: 塚田優 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。とにかく「軽い」、エアロゲルブルゾン「WARM Blouson V1」。しかし袖を通して外に出てると、その機能性がとても高いことが感じられました。今回、実物をレンタルできましたので、使ってわかった機能性をご紹介します。薄いけど、体温が保たれる冷たい風が吹く屋外でも、体の熱が外へ逃げていかな