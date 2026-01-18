ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場！のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ている「ミニーマウス」をイメージしたメニューになっています。今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューを紹介していきます☆ ディズニーアンバサダー