ディズニーアンバサダーホテルでは期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューが登場。のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ている「ミニーマウス」をイメージしたメニューになっています。今回は、「エンパイア・グリル」に期間限定で登場する“ミニーのスプリング・デイドリーム”のスペシャルメニューを紹介していきます！ ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」“ミニ