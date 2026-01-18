女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１９日に、第７６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ついにヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記が完成する。トキ（郄石あかり）は、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、錦織（吉沢亮）とヘブンの日本滞在記完成パーティーを開く。パーティーでは山橋（柄本時生）が西洋