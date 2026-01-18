巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１８日、ジャイアンツタウンで行われている新人合同自主トレで初めてブルペンでの投球練習を行った。キャッチボールやノックなどを終えると、ブルペンへ。最速１５２キロ左腕は立った捕手に直球のみを計２８球投じた。１６日のスタッフミーティングで杉内投手チーフコーチが竹丸を含めたドラフト上位３投手の春季キャンプ１軍スタートを示唆。現在の新人合同自主ト