日本ハムの達孝太投手（２１）が１８日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開し、今季から６年ぶりに古巣復帰する有原との共闘を心待ちにした。２年連続最多勝を獲得した大先輩をリスペクトし、「（有原は）落ち球で５０％以上投げるピッチャーなんで、まだ会ってはいないですけど、その辺の使い方とか、聞いてみたいなと思います」と、自身も得意とするフォークの使い方に興味津々。日米通算１０１勝右腕との対面を待ち望ん