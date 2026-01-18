富山の山道で、イノシシの群れが走行中の車の前を横断する様子が捉えられた。一方、静岡では道路を横断するシカの群れも確認されている。突然の遭遇に撮影者は驚いたものの、いずれも事故には至らなかった。山道に現れたイノシシ集団富山・南砺市にある山道で、6日午後1時前に撮影されたのは、思わずギョッとする動物の集団だ。トンネルを抜け、目撃者の目の前に飛び込んできたのは、5頭のイノシシの群れだった。目撃者は、「イノ