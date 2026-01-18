18日午前6時35分ごろ、大阪府阪南市の南海電鉄南海線尾崎駅で人身事故があり、一部区間で運転を一時見合わせた。和歌山大によると、この影響で大学入学共通テストの和歌山大試験場と和歌山県立向陽高試験場（いずれも和歌山市）の2会場で、試験開始時間を20分繰り下げた。