女優の戸田恵梨香（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人とのツーショットを公開した。「本日TBSから21時より『リブート』がいよいよ始まります！」とPR。「キャスト、スタッフの皆さんがとてつもない熱量で挑んだ作品です」とつづった。同作に出演する、ゴイゴイスーポーズをするお笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏とのツーショットをアップ。「この熱と怒涛に繰り広げられる展開を是非楽しんでください」と