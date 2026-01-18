俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）が、新たにスタート。今回は、マキタスポーツが演じる松岡良純を紹介する。【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…マキタスポーツが演じる松岡良純は、古着屋の店長と保育園の園長という全く異なる仕事をかけ持ち、派手な服装と強面の風貌から一見近寄りがたい存在に見える。しかし、子どもたちを思