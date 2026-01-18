元SKE48の松井珠理奈（28）が18日、滋賀・ボートレースびわこのイベントステージで行われたトークライブに登壇した。7日に都内のホテルで男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）との結婚会見を行って以来、初の公の場となった。会場は立ち見続出の大盛況。松井は登場後「皆さんこんにちは！知っている方は一緒に歌ってください！」と呼びかけ、当時11歳で初センターを務めたAKB48「大声ダイヤモンド」をソロで熱唱した。振