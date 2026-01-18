中日・石川昂弥内野手が１８日、沖縄県内で自主トレを公開し、大幅減量で今季に懸ける決意を明かした。「９キロぐらい。単純に少し重いかなって。減った時にやっぱり体がすごく動くなというのがありましたし、可動域が出ているなというのはすごく実感しました」。１０４キロから９５キロ前後まで落とし、好調ぶりを実感している。チームメートの細川らとの自主トレでは午前中にトレーニングを中心にこなし、午後からは技術練習