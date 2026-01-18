日本ハムは１８日、千葉・鎌ケ谷スタジアムで新入団選手歓迎式典を開催し、２５年ドラフト入団選手７人が出席した。同式典では、新人選手が芝田裕美市長に鎌ケ谷市住民票転入届を出す転入式が行われた。代表して転入届を提出したドラフト１位の大川は「これから鎌ケ谷市には絶対２年間は住む。これから美味しいご飯だったり、よろしくお願いします、という気持ちです」と初々しく笑みを浮かべた。同式典では、「絵心チェック」