◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）東幕下１１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東幕下２３枚目・春山（尾上）を押し倒して、無傷の４連勝とした。「下から下からいけたので、良かった。とりあえず今日勝てた喜びがある」と振り返った。今場所は自己最高の体重１０９キロまで増量。増量の要因には、これまで苦手だった白米を数年前から食べられるようになったことを明かし、「おいしいお米と、いい炊飯器のおかげ。お米