歌手の工藤静香（55）が18日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、母の写真を公開した。工藤は「これ私じゃん笑笑」とコメントし、赤いジャケットを着用した、工藤によく似たウエーブヘアーの女性の写真を投稿した。続けて「若い時のばばちゃん」と明かした。