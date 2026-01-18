【モデルプレス＝2026/01/18】お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基が17日、YouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。昨年末に感じた体の異変を明かした。【写真】河合郁人＆フット後藤のそっくり2ショット◆後藤輝基、昨年末に首から上に痛み…帯状疱疹が発覚この日の動画の冒頭で「今年こそは首から上に何事もありませんように。年末大変でね」と話し始めた後藤。昨年の11月頃に「なんかこの辺痛いな、かゆいな」と