カナダに在住するタレントのアン・ソンヨンが、夫との現在の関係について明かした。数年前から夫とは一緒に行動していないものの、離婚はせず、「別々に、そして一緒に」生活しているという。【写真】アン・ソンヨン、カナダで差別YouTubeチャンネル「アン・ソンヨン」には最近、「50代、これ以上遅くなる前に必ず人間関係を整理すべきです」というタイトルの動画が公開された。動画の中でアン・ソンヨンは、人間関係を定期的に整