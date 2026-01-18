■天皇盃 第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会（18日、広島・平和記念公園発着、7区間、48?）中・高校生、大学生、実業団選手が地元のために襷を繋ぐ全国都道府県対抗男子駅伝競走大会が18日、広島で行われ、宮城が悲願の初優勝を果たした。1区の鈴木大翔（仙台育英3年）が区間新記録でトップを奪うと、2区で順位を下げたが、3区で再びトップへ。4区、5区でも仙台育英の選手が好走をみせ、アンカーの7区では同校卒業の山平怜生