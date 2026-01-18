きのう、藤枝市で発生した山林火災は、現在も延焼中で消火活動が続けられています。 【写真を見る】現在も延焼中 静岡・藤枝市の山林火災 発生から2日目 ヘリからの消火活動続く ＜神谷修二カメラマン＞ 「木立の間から激しい炎が上がっているのがみえます」 1月17日昼頃、静岡県藤枝市瀬戸ノ谷（せとのや）の山林から出火していると通報がありました。 静岡県によりますと、午前10時の時点で約3.5ヘクタールが焼けて