任期満了に伴う裾野市長選が、1月18日告示され、これまでに現職と新人の2人が立候補を届け出ました。 【写真を見る】現職と新人の一騎打ちの公算 任期満了に伴う裾野市長選＝静岡 裾野市長選に立候補したのは、届け出順に ▼現職で2期目を目指す村田悠（むらた・はるかぜ）さん38歳と ▼新人で元市議の賀茂博美（かも・ひろみ）さん51歳です。 裾野市は企業誘致や地域医療の維持、活気あるまちづくりなどが課題となっていま