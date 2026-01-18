「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）東幕下１１枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が無傷４連勝で勝ち越しを決めた。春山（尾上）を押し倒しで下した。７戦全勝なら十両昇進が確実なだけに、２０２３年夏場所以来となる関取復帰が見えてきた。ふわりと立ち手を伸ばしながら距離を取り、タイミング良くいなして体勢を崩した。最後は手を伸ばして転がし「下からいけました」とうなずいた。脊髄損傷など首の大ケガで７