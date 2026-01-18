ビルズ戦で負傷し、顔をしかめるブロンコスのQBニックス（右）＝デンバー（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLは17日、デンバーなどでプレーオフ準決勝2試合が行われ、アメリカン・カンファレンス（AFC）は第1シードで西地区1位のブロンコス、ナショナル・カンファレンス（NFC）も第1シードで西地区1位のシーホークスが各カンファレンス決勝に進んだ。ブロンコスはQBニックスが3TDパスを通す活躍で、延長の