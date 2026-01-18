◇ノルディックスキー・」ジャンプＷ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月にミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にしている新婚の二階堂蓮（日本ビール）は、合計２４８・４点の６位にとどまり、１７日の個人第１７戦に続く表彰台はならなかった。１回目に１２９メートルを飛び６位につけた。上位を目指した２回目はヒルサイズを越える１３８メー