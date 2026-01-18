ヤクルトのドラフト４位左腕・増居翔太投手（２５）＝トヨタ自動車＝が１８日、ブルペンで３０球のピッチング。「足元を見てしっかり一歩ずつ」と焦らずに調整していくプランを明かした。この日は青木ＧＭらが見守る中、立ち投げでカーブ、スライダー、チェンジアップなど３０球。「ちょっと体の疲れとかもあって思ったよりはよくなかったですけれど、予定していた分、球数も投げられて、そういう意味ではよかったのかなと思い