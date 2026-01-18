れいわ新選組の山本太郎代表は１８日、大阪市内で行われた大石晃子共同代表が主宰する政治スクールでゲスト講師を務め、党内で起きている騒動に初めて言及した。れいわでは、よだかれん参院政策委員が離党し、イスラエル訪問で物議を醸した多ケ谷亮衆院議員が次期衆院選で公認されなかったことを受け、離党届を提出した。解散風と合わせて、山本氏が表舞台に姿を見せていないことでさまざまな憶測を呼んでいたが、今年初めて表