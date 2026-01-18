ヤクルト・高橋奎二投手（２８）が１８日、「徐々にやっていきたい。３月２７日に間に合えば」と開幕へ向けてじっくり調整していくプランを明かした。この日、埼玉・戸田市のヤクルト戸田球場で練習した左腕は、キャッチボールのあとブルペンへ。傾斜の感覚を確かめながら６球だけで切り上げた。「次のクールくらいからは立ち投げすると思うので、その確認という感じです」と満足そうな口調で振り返った。開幕ローテーションの