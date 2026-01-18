¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/18¡ÛSixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Öwith MUSIC¡×¡ÊËè½µÅÚÍË22»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤À¤±»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONESµþËÜÂç²æ¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ëÍÄ¾¯´ü¢¡ÅÄÃæ¼ù¡Ö»äÎ©¥Ð¥«¥ì¥¢¹â¹»¡×¤Ç¿Íµ¤Çî¤¹¤â¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¡Ä¡×SixTONES¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Á°¤Î2012Ç¯¤ËÆ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö»äÎ©¥Ð¥«¥ì¥¢¹â¹»¡×¤Ë6¿ÍÂ·¤Ã¤Æ½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ½ªÎ»¸å¤â6¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿