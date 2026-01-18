【モデルプレス＝2026/01/18】女優の浅野ゆう子が2026年1月16日、自身のInstagramを更新。新年に訪れた温泉宿で過ごす夫との夫婦ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】65歳ベテラン女優「イケメンでスタイルいい」イケメン夫顔出し◆浅野ゆう子、念頭恒例旅で夫婦ショット浅野は「2026年 年頭の恒例は 谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜」とつづり、オフショットを複数枚投稿。雪景色を背景にした1枚では、サングラスをかけ