交際している20代の女性会社員の服を引っ張るなどしたとして、沖縄県警沖縄署は18日、暴行の疑いで米空軍嘉手納基地（嘉手納町など）所属の兵士ハンター・ゼブロウスキー容疑者（23）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は18日午前3時25分ごろ、沖縄市の女性宅で暴行した疑い。署は認否を明らかにしていない。署によると、女性が「彼氏に暴行された」と110番。駆け付けた警察官が現行犯逮捕した。