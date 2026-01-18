「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日、広島市平和記念公園前発着）１区で大きく出遅れた長崎は５区終了地点で繰り上げスタートのピンチを迎えたが、５区の黒岩蘭太朗が懸命の走りで回避。一時、中学生の６区戸川心聖が白タスキを準備していたが、黒岩が見えると、白タスキを外し、再び故郷のタスキをつけ一礼した。なんとか繋がり、中継所は拍手に包まれた。走り終えた黒岩も沿道に一礼した。ＳＮＳでは「白タスキ外したの