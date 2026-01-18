日本一のイチゴ生産量を誇る栃木県。県庁の周辺はきょう、イチゴ尽くしとなっています。宇都宮市の栃木県庁ではきょう、イチゴに関連する様々なイベントが行われ、大勢の人で賑わっています。会場では即席のイチゴ狩りが行われたほか、イチゴを使った洋菓子の販売なども行われ、来場した多くの客がフレッシュな甘みや酸味を堪能していました。イチゴの生産量日本一を誇る栃木県は、1月15日を「いちご王国・栃木の日」に制定してい