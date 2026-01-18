◇ノルディックスキーW杯ジャンプ札幌大会（2026年1月18日北海道・大倉山ジャンプ競技場ヒルサイズ＝HS137メートル）男子個人第18戦の予選が行われ、22年北京五輪金メダルの小林陵侑（29＝チームROY）が136・5メートル、138・5メートルの合計274・2点で2位に入り、今季7度目の表彰台に上がった。二階堂蓮（24＝日本ビール）は6位、中村直幹（29＝フライングラボラトリー）は13位。ドメン・プレブツ（26＝スロベニア）