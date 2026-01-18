プロ野球・ロッテの立松由宇選手、茨木佑太投手、谷村剛選手が18日、千葉市内で行われた「千葉市ホームタウン少年野球教室」に参加しました。約2時間にわたり行われた野球教室で、3選手は地元・千葉の野球チームに所属する小学5年生約90名を指導しました。立松選手は打撃指導、茨木選手は投球指導、谷村選手は守備指導を担当。最後には記念撮影も行うなど、子どもたちと交流を深めました。千葉出身の立松選手は球団を通じ、「地元