「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が17日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。「安心する」というメンバーを明かした。同局1月期ドラマ「元科捜研の主婦（おんな）」（金曜後9・00）にも出演するなど大忙しの横山。「俺、借金してるのかな？（笑い）」というほど働いている自覚があるとしたが、その原動力は「メンバーがいろんな仕事してるから、うかうかしてられない」という気