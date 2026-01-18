ノルディックスキーのジャンプ男子は18日、全日本スキー連盟が定めたミラノ・コルティナ冬季五輪の日本代表選考対象大会が全て終了し、派遣推薦基準を満たした小林陵侑（チームROY）二階堂蓮（日本ビール）中村直幹（フライングラボラトリー）の代表入りが確実になった。日本が確保できたのは3枠。53歳の葛西紀明（土屋ホーム）は外れた。正式に決まれば、小林陵は2018年平昌五輪から3大会連続、中村は22年北京五輪から2大会連