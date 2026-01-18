５３歳の葛西紀明（土屋ホーム）が平昌大会以来９度目の五輪出場を逃した。札幌での２連戦で、初戦は１１０メートル５０、１８日は１１２メートルでいずれも本戦に進めなかった。ミラノ・コルティナ五輪に臨む後輩たちに「男子も女子もかなりのメダル数が期待できる」とエールを送り、２０３０年にフランスのアルプス地方で開催される五輪に向けて「もちろん狙っていきたい。（５７歳での挑戦は）最高じゃないですか」と意欲を示