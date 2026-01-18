移民税関捜査局（ICE）に対する抗議デモ＝17日、米ミネソタ州ミネアポリス/Tim Evans/Reuters（CNN）米移民税関捜査局（ICE）の捜査官が中西部ミネソタ州ミネアポリスで発砲して市民が死亡した事件をめぐり連邦法執行機関とデモ隊との緊張が高まるなか、同州のウォルズ知事は警察の支援に向けて州兵を動員し、抗議活動に備えるよう指示した。ミネアポリスでは17日、零下の厳しい寒さの中、繁華街や連邦政府機関の建物の周辺で、厚