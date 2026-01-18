京都１１Ｒ・日経新春杯・Ｇ２・馬トク激走馬＝ライラックエリザベス女王杯で３着し、有馬記念は痛恨の除外となった７歳牝馬のオルフェーヴル産駒は、そのぶん時間をかけて多くの調教をこなしてきた。直前は美浦・Ｗコースでキビキビと切れのある動き。内めを通ったとはいえ、単走馬なりでラスト１ハロンは１１秒２（５ハロン６７秒８）と鋭く伸びた。相沢郁調教師は「有馬記念を目指して緩めていないから仕上がりは問題ない」