◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）３連敗中だった東幕下２２枚目・天空海（立浪）が初白星をあげた。立ち合いで西同２５枚目の安大翔（安治川）に正面からぶつかるとタイミング良くはたき込んだ。「相手は若いので立ち合いが鋭いのは分かっていた。でもうちの部屋の弟弟子も若いんで」と稽古経験が生きた。初日から３連敗。その理由は「わからない」と首をかしげた。正月に「餅にはまった」と自宅でお雑煮をたく